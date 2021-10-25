Центр эстетики тела "РСЛМ" - любые виды массажа в Москве.

Центр эстетики тела "РСЛМ"

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Метод ручного скульптурного липо-моделирования

Авторская методика ручного скульптурного липо-моделирования (РСЛМ), разработанная Федором Грибачевым, не имеет аналогов. Ее основная задача – локальное устранение гормонально-жирового пласта, который откладывается на проблемных участках тела еще в период полового созревания. Этот пласт создает диспропорциональные объемы в теле, за счет этого нарушается питание тканей. Этот жир, ввиду того, что он в фиброзе (соединительном волокне), не уходит ни при диетах, ни при физических нагрузках. Прорабатывая один участок тела в течение 2х часов, мастера добиваются его уменьшения, а впоследствии полного устранения, за счет чего улучшается внешний вид тканей, уменьшаются объемы, строго локально, без изменения веса. 

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Чаще всего гормонально жировая ткань (ГЖТ) имеет такую локализацию:
  • живот;
  • бока;
  • ягодицы и под ягодичные складки;
  • внутренняя поверхность бедер;
  • внешняя поверхность бедер (галифе);
  • над коленями;
  • между плечом и грудью;
  • спина;
  • предплечья;
  • руки.

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антицеллюлитный массаж на базе рслм

Антицеллюлитный массаж на базе РСЛМ

Этот метод антицеллюлитного массажа достаточно быстро устраняет визуальное проявление целлюлита на тканях, в том числе и на сжатых тканях. На одну зону достаточно 3 сеансов для полного избавления от его проявления. Длительность сеанса – 2 часа.

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мастер и автор метода

Федор Грибачев – антицеллюлитный массажист, автор методики ручного скульптурного липомоделирования. Имеет высшее образование по специальности «Адаптивная физкультура для людей с отклонениями в состоянии здоровья». Занимается коррекцией женских фигур с 2009 года. Прошел обучение техникам массажа у лучших специалистов.  И теперь предоставляет услуги массажа в Москве всем желающим. 

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специалист Федор Грибачев

Услуги

Массаж

5000 ₽ за 1 час
  • Антицеллюлитный
  • Классический
  • Лимфодренажный
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Метод РСЛМ

6500 ₽ за 1 час
  • -5 см за 1 сеанс
  • Без синяков и боли
  • Раз и навсегда
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Талласотерапия

от 6000 ₽ за 1 час
  • Обертывание
  • Три водоросли
  • Обертывание спирулиной
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Контакты

+7(925) 313-69-56

Вавилова 47к1, МОСКВА

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