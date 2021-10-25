Центр эстетики тела "РСЛМ" - любые виды массажа в Москве.

Авторская методика ручного скульптурного липо-моделирования (РСЛМ), разработанная Федором Грибачевым, не имеет аналогов. Ее основная задача – локальное устранение гормонально-жирового пласта, который откладывается на проблемных участках тела еще в период полового созревания. Этот пласт создает диспропорциональные объемы в теле, за счет этого нарушается питание тканей. Этот жир, ввиду того, что он в фиброзе (соединительном волокне), не уходит ни при диетах, ни при физических нагрузках. Прорабатывая один участок тела в течение 2х часов, мастера добиваются его уменьшения, а впоследствии полного устранения, за счет чего улучшается внешний вид тканей, уменьшаются объемы, строго локально, без изменения веса.