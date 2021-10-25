Центр эстетики тела "РСЛМ" - любые виды массажа в Москве.

Центр эстетики тела "РСЛМ"
Метод ручного скульптурного липо-моделирования
Авторская методика ручного скульптурного липо-моделирования (РСЛМ), разработанная Федором Грибачевым, не имеет аналогов. Ее основная задача – локальное устранение гормонально-жирового пласта, который откладывается на проблемных участках тела еще в период полового созревания. Этот пласт создает диспропорциональные объемы в теле, за счет этого нарушается питание тканей. Этот жир, ввиду того, что он в фиброзе (соединительном волокне), не уходит ни при диетах, ни при физических нагрузках. Прорабатывая один участок тела в течение 2х часов, мастера добиваются его уменьшения, а впоследствии полного устранения, за счет чего улучшается внешний вид тканей, уменьшаются объемы, строго локально, без изменения веса.
- живот;
- бока;
- ягодицы и под ягодичные складки;
- внутренняя поверхность бедер;
- внешняя поверхность бедер (галифе);
- над коленями;
- между плечом и грудью;
- спина;
- предплечья;
- руки.
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Антицеллюлитный массаж на базе РСЛМ
Этот метод антицеллюлитного массажа достаточно быстро устраняет визуальное проявление целлюлита на тканях, в том числе и на сжатых тканях. На одну зону достаточно 3 сеансов для полного избавления от его проявления. Длительность сеанса – 2 часа.
мастер и автор метода
Федор Грибачев – антицеллюлитный массажист, автор методики ручного скульптурного липомоделирования. Имеет высшее образование по специальности «Адаптивная физкультура для людей с отклонениями в состоянии здоровья». Занимается коррекцией женских фигур с 2009 года. Прошел обучение техникам массажа у лучших специалистов. И теперь предоставляет услуги массажа в Москве всем желающим.